لافروف: نأمل في تسوية احتكاك بين أذربيجان وإيران
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في التوصل ، قريبًا، لحلٍّ لما وصفه بأنه "احتكاك" بين أذربيجان وإيران.
توترت العلاقات بين أذربيجان وإيران بعد أن أعلنت باكو اعتزامها بدء علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل
وتوترت العلاقات بين أذربيجان وإيران في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن أعلنت باكو اعتزامها بدء علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
وهناك عدد كبير من المنتمين للإثنية الأذرية في شمال غرب إيران.
وقال جهاز أمن الدولة في أذربيجان، اليوم الأربعاء، إنه يحقق في "هجوم إرهابي" بعد أن تعرَّض نائب له آراء قوية مناهضة لإيران للإصابة في هجوم بسلاح ناري في منزله.