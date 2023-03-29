لافروف: نأمل في تسوية احتكاك بين أذربيجان وإيران

وتوترت العلاقات بين أذربيجان وإيران في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن أعلنت باكو اعتزامها بدء علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وهناك عدد كبير من المنتمين للإثنية الأذرية في شمال غرب إيران.