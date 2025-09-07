رئيس الوزراء الياباني يقرر تقديم استقالته

قرر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا تقديم استقالته، وذلك لمنع تفاقم الأزمة التي تهدد بانقسام داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي).

ويأتي القرار وسط ارتفاع أصوات داخل حزبه تدعو إلى تغيير القيادة بعد الانتكاسة الانتخابية التي تركت ائتلافه بدون أغلبية في مجلسي البرلمان.

وذكرت القناة الرسمية أن إيشيبا اتخذ قراره لتفادي انقسام داخل صفوف الحزب، فيما ذكرت صحيفة "أساهي شيمبون" أنه لم يتمكن من الصمود بوجه الدعوات المتزايدة لاستقالته.

وكان الحزب يعاني أزمة سياسية، أدت إلى زيادة الضغوط على رئيس الوزراء، منذ أن خسر الائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب الأغلبية في مجلس الشيوخ خلال انتخابات يوليو الماضي.