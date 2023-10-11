الجيش الإسرائيلي: خطأ أثار شبهات بوقوع تسلل جوي من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن "خطأ" كان وراء تقارير حول الاشتباه بـ"تسلل جوي" من لبنان، مستبعدا فرضية وقوع أي حادث كبير قرب الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، في بيان متلفز، حسبما نقلت عنه "فرانس برس": "لا يوجد أي إطلاق حتى هذه اللحظة من لبنان"، موضحا بشأن الإنذار الذي تمّ إطلاقه سابقا: "كان هذا خطأ نحقق فيه (...) سنتحقق إن كان عطلا فنيا أم خطأ بشريا".

ودوت صافرات الإنذار، مساء اليوم، تحذيرًا من تسلل طائرات مسيرة إلى حيفا وجلبوع والكرمل ومناطق الجليل الأعلى وطبريا، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

من جهته، قال المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى إن "شراعيات عليها مقاتلون دخلت المجال الجوي الإسرائيلي".

بدورها، تحدثت القناة 12 العبرية عن الاشتباه بتسلل 15 طائرة شراعية تحمل مقاتلين من لبنان إلى منطقة أفيميم.

إلى ذلك، طلب الجيش من سكان بلدات بيت شأن وصفد وطبريا الاختباء حتى "إشعار آخر" تخوفًا من "هجوم واسع النطاق".

ولا تزال الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد تسخينًا متصاعدًا على خلفية الأحداث في غزة، وسط إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان وقصف للمدفعية الإسرائيلية.