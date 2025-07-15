الغرب يمنح إيران "مهلة نهائية" لإبرام اتفاق نووي قبل تفعيل العقوبات

كشف موقع "أكسيوس"، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الغربيين اتفقوا على موعد نهائي لفرض عقوبات على إيران، إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

واتفق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزراء خارجية فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، خلال مكالمة هاتفية، على تحديد، نهاية شهر أغسطس/ آب، موعداً نهائياً فعلياً للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وفقاً لمصادر مطلعة على المكالمة.

وقالت المصادر إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تخطط لتفعيل آلية "العودة السريعة" التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي تلقائياً والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي مع إيران العام 2015.

وتستغرق عملية تفعيل آلية "سناب باك" 30 يوماً، ويريد الأوروبيون الانتهاء من العملية قبل تولّي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، في أكتوبر/تشرين الأول، وفق "أكسيوس".

وبحسب الموقع، يرى المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون أن إعادة فرض العقوبات على طهران هي أداة تفاوضية للضغط على طهران، وخيار احتياطي في حالة فشل الدبلوماسية.

لكن الإيرانيين يزعمون أنه لا يوجد أساس قانوني لإعادة فرض العقوبات، وهددوا بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي رداً على ذلك.

وقالت المصادر إن المكالمة بين روبيو ونظرائه الأوروبيين كانت تهدف إلى تنسيق المواقف بشأن "إعادة فرض العقوبات" والمسار إلى الأمام في الدبلوماسية النووية مع إيران.