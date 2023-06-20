ماكرون: فرنسا ستشترك مع 4 دول في شراء "صواريخ ميسترال"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، أن فرنسا واستونيا والمجر وبلجيكا وقبرص ستشترك في شراء "صواريخ ميسترال أرض-جو".

وقال، لدى اختتام مؤتمر حول الدفاع الجوي في باريس، إنه "مثال ممتاز على التعاون السيادي للأوروبيين لإنتاج نموذج ذي صلة لم يحظَ باهتمام كافٍ".

وأشار مستشار للرئيس الفرنسي إلى أن الدول الخمس وقعت خطاب نوايا يتعلق بشراء "عدة مئات من صواريخ ميسترال"، مؤكدا أن هذه "أول عملية شراء مشترك لهذا النوع من المعدات".

ودخلت صواريخ "ميسترال" الخدمة عام 1988 لدى الجيش الفرنسي، وهي من تطوير مجموعة الأسلحة الأوروبية "إم بي دي إيه"، ويمكن أن تصيب أهدافا على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات.

ونظمت باريس هذا المؤتمر لمحاولة مواءمة المواقف الأوروبية، بينما أطلقت برلين "مبادرة الدرع الجوي الأوروبي" (Euro Sky Shield)، في تشرين الأول/أكتوبر، التي جمعت 17 دولة أوروبية (ليس من بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا)، وتنص على شراء معدات ألمانية وأميركية وإسرائيلية.

ويعتزم هذا المشروع الاعتماد على أنظمة "آيريس-تي" الألمانية قصيرة المدى المضادة للطائرات، و"أمريكان باتريوت" للمدى المتوسط، و"أمريكان-إسرائيل آرو" للمدى البعيد.

من جانبها، تفضل فرنسا الاستمرار في الرهان على نظام الدفاع الجوي "أرض-جو" متوسط المدى الخاص بها "سامب-تي مامبا"، مشيرة إلى مشكلات تعتري المشروع الألماني.