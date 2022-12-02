مصادر: اليابان وبريطانيا وإيطاليا تعلن عن مشروع مقاتلة مشتركة الأسبوع المقبل

وبالنسبة لطوكيو ولندن، يمثل هذا تتويجا لعلاقات دفاعية أوثق من أي وقت مضى، والذي بدوره يمنح بريطانيا دورا أمنيا أكبر في آسيا، ويزود اليابان بشركاء أمنيين جدد يمكنهم مساعدتها في مواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين المجاورة.

وفي يوليو/ تموز، تم الإعلان عن مسعى دمج مشروع المقاتلة النفاثة "تمبست" بقيادة بريطانية مع برنامج مقاتلة "إف-إكس" اليابانية. وستكون تلك هي المرة الأولى التي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى غير الولايات المتحدة في مشروع رئيسي للمعدات الدفاعية.

وقالت المصادر إن الإعلان سيأتي قبل أن تصدر اليابان استراتيجية جديدة للأمن القومي وخطة مشتريات عسكرية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.