صحف عالمية: الناتو وروسيا تجنبا التصعيد.. والأغلبية الجمهورية تهدد أجندة بايدن

تناولت صحف عالمية، في تغطيتها الصادرة، صباح اليوم الخميس، آخر مستجدات أزمة "انفجار" بولندا، وسط تقارير تتحدث عن رغبة مشتركة بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا في تجنب تصعيد يحمل في طياته بوادر حرب عالمية ثالثة.

كما ناقشت الصحف تقارير أخرى، تفيد بأن استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب الأمريكي تهدد فترة رئاسة جو بايدن المتبقية، كما إنها تنذر بحكومة منقسمة للغاية.

تجنب التصعيد

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الانفجار الذي وقع في بولندا، الثلاثاء، بصاروخ روسي الصنع وأسفر عن مقتل شخصين، قد كشف عن رغبة مشتركة بين العدوين اللدودين: حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، في تجنب التصعيد.

وقالت الصحيفة إن الانفجار – الذي قال مسؤولون أمريكيون إنه ناجم عن صاروخ أطلقته الدفاعات الأوكرانية عن طريق الخطأ – يقدم تذكيرًا مقلقًا بمدى قرب الحرب الأوكرانية من أراضي "الناتو"، بالإضافة إلى خطر المواجهة بين القوى النووية.

وأضافت الصحيفة أنه في المقابل، فإن الجهود السريعة من كلا الجانبين لتخفيف التوترات المتصاعدة تشير إلى أنه على الرغم من وحشية الصراع وتزايد الخسائر، لا تريد روسيا ولا دول "الناتو" أن يمتد القتال إلى غرب أوكرانيا.

وكانت روسيا شنَّت، الثلاثاء، واحدة من أكبر هجماتها الصاروخية على أوكرانيا منذ بدء الحرب، حيث أطلقت أكثر من 96 صاروخًا على مدن أوكرانية بعد أن أجبِرت على الانسحاب من مدينة خيرسون الجنوبية الأسبوع الماضي، وذلك في ضربة موجعة لجهود الكرملين الحربية.

وقالت الصحيفة إنه "من المرجح أن تساعد ضراوة الهجمات الروسية -التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالمساكن والمرافق والبنية التحتية المدنية- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكبار مسؤوليه في مواصلة الضغط على الحلفاء الغربيين بشأن زيادة المساعدات العسكرية والمالية".

كما أبدت روسيا رغبتها في احتواء الحادث، وقالت وزارة الدفاع الأربعاء، إن ضربات دقيقة نفذت على أهداف فقط على الأراضي الأوكرانية وليس على مسافة لا تزيد عن 20 ميلًا من الحدود الأوكرانية البولندية.

انعكاسات حالة الحرب

بدورها، قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إنه على الرغم من أن الحلفاء الغربيين قد تنفسوا الصعداء لأن الصاروخ لم يتم إطلاقه من قبل روسيا، إلا أن الحادث يعد انعكاسًا واضحًا لحالة الحرب في أوكرانيا وليس هناك ما يضمن عدم حدوث شيء مماثل مرة أخرى.

وذكرت الصحيفة أنه بعد 9 أشهر من الحرب، نفدت صواريخ كلّ من روسيا وأوكرانيا، حيث يعتقد المسؤولون الغربيون أن الكرملين لا يزال لديه أقل من مائتي صاروخ من طراز "إسكندر"، وأن مخزونه من صواريخ "كاليبر" و"كينزال"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، يتضاءل أيضًا.

وأضافت "في حين أن مخزون ترسانة أوكرانيا يخضع لسرية مشددة، فإن كييف ليست في وضع أفضل بكثير إذا حكمنا عليها من خلال الدعوات اليائسة المتزايدة للحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ من الغرب".

وتابعت "نظرًا لأنه من غير المحتمل أن يتغير الوضع الإقليمي في أوكرانيا بشكل كبير، يعتمد كلا الجانبين بشكل متزايد على الضربات الصاروخية لإمالة الحرب لصالحه".

وأردفت الصحيفة "يحجم المسؤولون الغربيون عن تقديم صواريخ متقدمة وأنظمة دفاع جوي لأوكرانيا قادرة على ضرب الأراضي الروسية خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد. لكن أحداث، الثلاثاء، تظهر أن عدم إعطاء أوكرانيا مثل هذه الأسلحة قد يَحمل المخاطر ذاتها".

أجندة بايدن

وفي الولايات المتحدة، اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب تشكل تهديدًا لأجندة بايدن خلال العامين المقبلين، حيث تمنح الأغلبية الضئيلة بشكل فعال سلطة كبيرة لكل عضو في الحزب؛ ما قد يعيق أي تشريع.

وقالت الصحيفة، إنه "بعد أداء مخيب للآمال في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي لم تشهد الموجة الحمراء، فاز الحزب الجمهوري أخيرًا بمقعده الـ218 الحاسم في مجلس النواب، وانتزع السيطرة من الديمقراطيين ومهد الطريق لمواجهة محتدمة مع بايدن خلال العامين المقبلين من رئاسته".

وأشارت إلى أن "النتيجة تعني نهاية فترة الديمقراطية المخضرمة، نانسي بيلوسي، كرئيسة لمجلس النواب، حيث من المرجح أن تذهب رئاسة المجلس للزعيم الجمهوري، كيفن مكارثي، الذي أعلن عن نيته تولي المنصب".

وأوضحت الصحيفة، أن "السيطرة على مجلس النواب تعد أمرًا بالغ الأهمية لأنه سيسمح للجمهوريين بإطلاق موجة من التحقيقات في الكونغرس تتراوح من انسحاب بايدن الفاشل من أفغانستان إلى تحقيقات مسيسة بشكل أكثر وضوحًا بشأن الإجراءات الحكومية في أثناء جائحة كورونا وأنشطة نجل بايدن، هانتر، التجارية المثيرة للجدل".

وأشارت إلى أنه "من المرجح أن يكون مجلس النواب الذي يديره الجمهوريون أمرًا صاخبًا لأن الأغلبية الضعيفة المتوقعة فيه تعني أنه لن يتطلب الأمر سوى عدد قليل من المتمردين لإحباط أي تشريع؛ ما يمنح القوة العظمى بشكل فعال لكل عضو تقريبًا، معتبرة أن ذلك يعد وصفة للفوضى التي قد يشهدها المجلس".

وعن الصراعات المحتدمة بين أعضاء الحزب، قالت "الغارديان" إن "الجمهوريين يتقاتلون بالفعل مع بعضهم البعض حتى قبل حصولهم على أغلبية مجلس النواب، إذ أشارت شخصيات بارزة في يمين الحزب إلى المياه المضطربة التي تنتظر مكارثي، أو أي شخص آخر سيصبح خليفة بيلوسي".

وذكرت الصحيفة "الآن حقق الجمهوريون انتصارهم الضئيل في مجلس النواب بالكونغرس، ومن المرجح أن تسود الفوضى في العامين المقبلين. إن السيطرة على حزب جامح بأغلبية ضيقة للغاية سيتسبب في اختبارات قاسية كل يوم، خاصة من اليمين".

وأضافت أن "القتال بين الجمهوريين حول مَن يقود مجلس النواب على قدم وساق بالفعل".

وقالت إنه على سبيل المثال، رفض كلاي هيغينز (جمهوري من لويزيانا)، وهو عضو في كتلة الحرية اليمينية المتشددة، الإعلان، الثلاثاء، حول ما إذا كان سيدعم مكارثي.

ورأت الصحيفة، أن الحزب الجمهوري في حالة تغير مستمر، مشيرة إلى أنه بعد فشل حدوث "الموجة الحمراء"، وتعرض القادة لهجوم من جميع الاتجاهات، يسعى كل فصيل إلى تحديد الخطأ الذي حدث وتحديد مسار العامين المقبلين.

وفاز مكارثي، الثلاثاء، بترشيح زملائه الجمهوريين لمنصب رئيس مجلس النواب العام المقبل، متفوقًا على النائب اليميني المتطرف آندي بيغز، في اقتراع سري بـ188 صوتًا مقابل 31 ، لكنه سيحتاج إلى 218 صوتًا على الأقل للفوز في تصويت آخر في كانون الثاني/ يناير المقبل، وقد يواجه صعوبة في الوصول إلى هذا الرقم دون تقديم تنازلات لزملائه المستائين من توجه الحزب.

الشراكة الروسية الصينية

بدورها، قالت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأمريكية إن شراكة الـ"بلا حدود" التي أعلنتها روسيا والصين في وقت سابق باتت محض تساؤل بعدما أبدى الزعيم الصيني، شي جين بينغ، رغبته في الميل تجاه الغرب خلال "قمة مجموعة العشرين" التي تعقد في إندونيسيا منذ الثلاثاء.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن شراكة الرئيس الصيني مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قد تبين أن "لها حدودًا" بعدما ألمح شي في اجتماعات القادة في إندونيسيا إلى أنه لا يريد أن يتبع الزعيم الروسي في "عزلته" الدبلوماسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضافت "بلومبيرغ" في تحليل إخباري لها "بخطب وإيماءات في الأسابيع الأخيرة، اتخذ شي أهم خطواته لخلق مساحة بين بكين وموسكو منذ أن غزا بوتين أوكرانيا قبل 9 أشهر تقريبًا. وجاءت أحدث إشارة في قمة مجموعة العشرين، حيث وقعت الصين على بيان أمس يقول إن معظم الأعضاء يدينون بشدة الحرب في أوكرانيا".

وتابعت "جاء إظهار التضامن هذا في أعقاب سلسلة من الاجتماعات الدافئة نسبيًّا بين شي وقادة العالم الذين قادوا الحملة لمعاقبة موسكو، بما في ذلك أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي يوم الإثنين. وفي تلك المحادثات، عزز شي معارضته لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، وهو الموقف الذي يحدد الخطوط الحمراء للصين دون التخلي عن روسيا تمامًا".

وأردفت الوكالة "بدا أن هذه التحركات كانت جزءًا من عودة أوسع للبراغماتية منذ أن هيَّأ شي نفسه للحكم مدى الحياة من خلال كسر قواعد الخلافة في مؤتمر للحزب الحاكم يعقد مرتين كل عقد، في الشهر الماضي. كما خففت الصين في الأسبوع الماضي من متطلبات الحجر الصحي لكوفيد وقدمت خطة لإنقاذ قطاع العقارات المنهك".

وقالت "بلومبيرغ"، إن "شي يتطلع إلى إعادة فرض نفسه على الساحة العالمية بعد تجنب السفر إلى الخارج خلال أول عامين ونصف العام من جائحة كورونا، وهي الفترة التي تدهورت خلالها آراء الصين في معظم الدول المتقدمة".

وأوضحت أن هذا لا يعني أن شي يمزق شراكة "بلا حدود" التي أعلنها مع بوتين قبل أسابيع من إطلاق الزعيم الروسي أكبر صراع في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تعتبر بكين موسكو شريكًا مهمًّا في تحدي القوة الأمريكية، كما إنها لا تزال ترفض إدانة الحرب علنًا.

ونقلت "بلومبيرغ" عن جوستينا سزودليك، نائبة رئيس الأبحاث في "المعهد البولندي للشؤون الدولية"، قولها "تحاول الصين اعتمار قبعة سلمية، لكن في الواقع لا يوجد أي انتقاد كبير لغزو روسيا لأوكرانيا الذي أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء. الغراء المناهض للغرب والولايات المتحدة يلتصق بشدة بالصين وروسيا".

وأضافت أنه في المقابل، تشير اجتماعات شي الأخيرة إلى أن إصلاح العلاقات مع بعض أكبر منتقدي روسيا يمثل أولوية، حيث التقى بالمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما إنه من المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الخميس، في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

ونقلت "بلومبيرغ" عن خبير في الشأن الصيني قوله "هناك رغبة واضحة لدى بكين لإظهار أنها تريد نقل العلاقة الأمريكية إلى أساس أكثر استقرارًا. كل هذا يشير إلى ميل شي إلى الغرب، لكن ليس بالضرورة أن يكون علامة على الابتعاد عن بوتين".