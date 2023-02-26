إيران تفرج عن مواطنة إسبانية اعتُقلت في الاحتجاجات‎‎

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن إيران أفرجت عن آنا بانير، المواطنة الإسبانية التي اعتقلت في إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 خلال موجة الاحتجاجات.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز الأحد، إن المواطنة الإسبانية أفرج عنها أمس، مضيفاً: "أُطلق سراحها أمس، لكننا لم نرغب في إعلان ذلك علنًا قبل إقلاع طائرتها من إيران".

وأوضح وزير الخارجية الإسباني: "لقد تمكنت من التحدث إليها، إنها بخير".

وكانت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال سيدة إسبانية تبلغ من العمر 24 عامًا تدعى أنا بانير.