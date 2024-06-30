حملة بايدن توجه "رسالة حاسمة" بشأن مصير ترشحه
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن حملة الرئيس جو بايدن، رفضت دعوات تطالبه بالتنحي من السباق الرئاسي قائلة، إن ذلك سيوفر "أفضل طريقة ممكنة" لفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وبحسب "سي إن إن"، أكدت الحملة في رسالة بريد إلكتروني، في وقت متأخر من السبت، أن "بايدن سيكون المرشح الديمقراطي، لأن الناخبين صوتوا له، ولأنه فاز بأغلبية ساحقة".
وأضافت: "إذا انسحب بايدن سيؤدي ذلك إلى أسابيع من الفوضى، وسنتحول إلى مرشحين أقل احتمالا للفوز منه، كونه الشخص الوحيد الذي هزم ترامب".
وأعلنت حملة بايدن أنها جمعت 27 مليون دولار كتبرعات في اليومين الماضيين، وشجعت المزيد من الأشخاص على الاشتراك في العمل التطوعي وفي مهام الحملة.
وأكدت الحملة أن أداء بايدن في المناظرة لا ينبغي أن يطغى على كل العمل الذي قام به"، منذ أدى اليمين الدستوري في 2021.
مع نهاية المناظرة الأولى بين المرشحين المحتملين للرئاسة في الانتخابات الأمريكية، ظهرت بعض التقارير التي تشير إلى مخاوف في الأوساط الديمقراطية بشأن أداء الرئيس جو بايدن، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية اختيار مرشح بديل.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت هيئات التحرير في صحيفة نيويورك تايمز وشيكاغو تريبيون وأتلانتا جورنال كونستيتيوشن، بايدن إلى التنحي عن السباق الانتخابي.
جاء ذلك بعد أن استعرضت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أسماء مرشحين محتملين يمكن أن يدفع بهم الحزب الديمقراطي، مثل نائبة الرئيس كامالا هاريس، أو حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، أو حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر، بجانب أسماء أخرى.
وأشار تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن المناظرة أثارت حالة من القلق في أوساط حلفاء بايدن من الديمقراطيين؛ مما دفع مشرعين ومانحين أثرياء للتفكير "فيما إذا كان يجب أن يظل بايدن" مرشحا للحزب الديمقراطي من عدمه؛ بسبب المخاوف بشأن عمره.