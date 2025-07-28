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نتنياهو: خطة تدمير إسرائيل أُحبطت

نتنياهو: خطة تدمير إسرائيل أُحبطت
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 2:55 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن خطة تدمير إسرائيل قد أُحبطت، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضاف نتنياهو خلال زيارة لمقر مديرية الاستخبارات، ولقائه رئيسها اللواء شلومي بيندر، أن "لدينا عملٌ لاستكمال القضاء على حماس وإعادة رهائننا، فهذان هدفان مترابطان" وفق تعبيره.

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 واستطرد بالقول: "ما رأوه في إيران هو: لا وجود لمحور.. لقد أُحبطت خطة تدمير إسرائيل". 

وأوضح نتنياهو أنه: "ما زلنا هناك لإتمام مهام المحور.. علينا الحفاظ على إنجاز القضاء على التهديدين الأساسيين: النووي والصواريخ الباليستية، وستكون هناك تهديدات جديدة أخرى".

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