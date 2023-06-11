الشيشان تعزز قواتها في أوكرانيا.. وآليات صينية بيد قديروف
بمجرد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انطلاق العمليات العسكرية بأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، حتى زج رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، بالشيشان في مشهد الصراع العسكري، عبر إرسال قوات "نخبوية" مكونة من 4 كتائب، سميت بـ "قوات أحمد" تيمنًا بالزعيم الشيشاني الراحل أحمد قديروف، والتي يقدر قوامها بحسب معلومات غربية بـ 10 آلاف مقاتل، فيما تقول وسائل إعلام روسية إنها تصل لـ أكثر من 50 ألف مقاتل.
وأولت وسائل الإعلام في موسكو اهتمامًا بـ"قوات قديروف" خلال الأشهر الماضية، فعملت على تغطية عملياتهم العسكرية في مناطق شرق أوكرانيا، عبر طبع تصور لدى الشعب الأوكراني بأن المقاتل الشيشاني شرس وصلب ويضاهي "نظيره الروسي بالقوة"، فيما توعد الرئيس الشيشاني بقتل جميع السياسيين و"القوميين" في كييف واحتلال العاصمة الأوكرانية ولو بعد حين.
قديروف يعزز قواته
وأعلن الرئيس الشيشاني اليوم الأحد، تشكيل فوجين عسكريين جديدين، لإرسالهما إلى مناطق الحرب في شرق أوكرانيا، وفق ما أوردته قناة "روسيا اليوم".
وكتب قديروف، عبر حسابه على "تيليغرام" بأنه "تم تشكيل فوجين جديدين من مقاتلين ذوي خبرة، والذين سيذهبون قريبًا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وأوضح قديروف، وفق وكالة "تاس" للأنباء، بأن عناصر القوات الشيشانية المتواجدة في أوكرانيا حاليًا، تتلخص بالفوج "78 آلية" الخاص "شمال – أحمد"، وعناصر عسكرية من الفوجين "94 و96"، والقوات الخاصة "أحمد – 1" من الإدارة الإقليمية للحرس الروسي، وكذلك قوات خاصة مكونة من "متطوعين" تدربوا في الجمهورية القفقاسية.
ويعتبر قديروف، أحد أكثر الرجال إثارة للجدل في روسيا حاليًا، حيث يتمتع بنفوذ قوي لدى صانع القرار السياسي في موسكو، وهو بمثابة "يد كرملين القوية" في بسط الأمن في الجمهورية القفقاسية الشمالية، حتى باتت أشبه بـ"إقطاعية خاصة لقديروف وأعوانه.
عرض.. ومدرعات صينية
أظهرت مقاطع مصورة نشرها الرئيس الشيشاني خلال عرض عسكري لقواته الأسبوع الماضي، مركبات مدرعة صينية، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المعدات العسكرية الصينية تستخدم في الحرب الروسية على أوكرانيا من خلال القوات الشيشانية المتواجدة في مناطق الشرق الأوكراني.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها، بأن فيديو نشره قديروف، عبر تطبيق "تليغرام" أظهر "8 ناقلات جند مدرعة غير مسلحة"، وبأن تلك المركبات من طراز "تايغر الصينية" المتعددة الاستعمال، وتنتجها شركة "Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing" في شمال الصين.
ويظهر الفيديو الرئيس الشيشاني وهو يقود إحدى المدرعات الصينية، التي ظهرت بجانب عشرات المركبات ذات الطراز العسكري أمام مقره الرسمي، بينما كان مسؤولون وعناصر أمن شيشاني يركبون في المؤخرة.
وتصنع "Shaanxi Baoji" أكثر من 600 من المركبات المدرعة الخفيفة سنويًا، وإن مركبة "تايغر" استخدمت عن طريق قوات حفظ السلام الصينية في لبنان وهايتي، لكن المدرعة "تايغر" حمايتها خفيفة بالنسبة للمعارك الكثيفة، وفق المواقع العسكرية المتخصصة.
ورفضت بكين الجهود التي يقودها الغرب لعزل روسيا، وعززت حجم تجارتها مع جارتها، بما في ذلك تصدير مركبات ومدرعات عسكرية لروسيا، وفي الوقت ذاته رددت بعضًا من الدعاية الحربية التي تسوقها موسكو، قبل أن تتخذ موقف صانع السلام، عبر إرسال مبعوث لكييف وللاتحاد الأوروبي سعيًا للبدء بمفاوضات مع موسكو تنهي حالة الحرب في أوكرانيا، وفق "وول ستريت جورنال".
زيادة مبيعات الأسلحة الصينية لروسيا
أشارت تقارير وإحصاءات إلى زيادة في حجم مبيعات المركبات الصينية الثقيلة إلى موسكو منذ بداية حرب أوكرانيا، بما في ذلك 6000 مركبة ثقيلة في شهر أبريل/نيسان فقط.
ويشير معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام إلى أن المركبات المدرعة تأتي في المركز الثاني بقائمة صادرات بكين العسكرية خلال العام المنصرم 2022، بمبيعات وصلت لـ 392 مليون دولار، ولم يسبقها سوى الطائرات الحربية التي بلغت قيمة صادراتها 703 ملايين دولار.
وتبين بيانات معهد "ستوكهولم" إلى أن الصادرات الصينية من مركبات "تايغر" وصلت إلى العديد من الدول، وعلى رأسها أفغانستان وكمبوديا وتنزانيا.