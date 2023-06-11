الشيشان تعزز قواتها في أوكرانيا.. وآليات صينية بيد قديروف

بمجرد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انطلاق العمليات العسكرية بأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، حتى زج رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، بالشيشان في مشهد الصراع العسكري، عبر إرسال قوات "نخبوية" مكونة من 4 كتائب، سميت بـ "قوات أحمد" تيمنًا بالزعيم الشيشاني الراحل أحمد قديروف، والتي يقدر قوامها بحسب معلومات غربية بـ 10 آلاف مقاتل، فيما تقول وسائل إعلام روسية إنها تصل لـ أكثر من 50 ألف مقاتل.

وأولت وسائل الإعلام في موسكو اهتمامًا بـ"قوات قديروف" خلال الأشهر الماضية، فعملت على تغطية عملياتهم العسكرية في مناطق شرق أوكرانيا، عبر طبع تصور لدى الشعب الأوكراني بأن المقاتل الشيشاني شرس وصلب ويضاهي "نظيره الروسي بالقوة"، فيما توعد الرئيس الشيشاني بقتل جميع السياسيين و"القوميين" في كييف واحتلال العاصمة الأوكرانية ولو بعد حين.

قديروف يعزز قواته

وأعلن الرئيس الشيشاني اليوم الأحد، تشكيل فوجين عسكريين جديدين، لإرسالهما إلى مناطق الحرب في شرق أوكرانيا، وفق ما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وكتب قديروف، عبر حسابه على "تيليغرام" بأنه "تم تشكيل فوجين جديدين من مقاتلين ذوي خبرة، والذين سيذهبون قريبًا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".