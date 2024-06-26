الملك تشارلز يحتفي بإمبراطور اليابان في قصر بكنغهام‎ (صور)

احتفى ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بإمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته في لندن على مأدبة في قصر بكنغهام أمس الثلاثاء، في اليوم الأول من زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام.

وقال تشارلز، الذي كانت الملكة كاميلا تجلس إلى جانبه بينما يجاوره الإمبراطور ناروهيتو من الناحية الأخرى، "إن حكومتينا تعملان معا لتقديم عالم مستقر للأجيال القادمة".

وأضاف "ما يدعم كل هذه المساعي المشتركة هو الروابط الدائمة بين شعبينا التي تتجاوز حدود الجغرافيا.. وهو ما لا يعني فقط مدى استمتاعنا بتناول الشاي والحديث عن الطقس".

وتهدف رحلة الإمبراطور، المؤجلة منذ 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، إلى تعزيز الروابط العسكرية والثقافية والعلمية بين البلدين.