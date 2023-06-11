روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 189 أسيرًا
أعلنت روسيا وأوكرانيا في تصريحات متزامنة، اليوم الأحد، عودة 189 جنديًا من الأسر لدى الطرفين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على تيليغرام إن المفاوضات أسفرت عن إطلاق سراح 94 روسيًا بعد أن وقعوا في الأسر في أوكرانيا.
وأضافت أنه سيجري نقل الأسرى المطلق سراحهم إلى منشأة طبية للخضوع لفحص طبي.
من جانبه، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن 95 جنديًا أوكرانيًا عادوا لبلادهم بعد أن أسرتهم روسيا.
ولفت إلى وجود جرحى بين الأسرى العائدين، مشيرًا إلى أنه كان من بينهم جنود من الحرس الوطني وحرس الحدود.
وأوضح يرماك أن الجنود المفرج عنهم كانوا يؤدون مهامهم قرب مدينة ماريوبول، التي ظلت تحت الحصار الروسي لأسابيع العام الماضي، ومحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، التي احتلتها القوات الروسية لفترة وجيزة العام الماضي أيضًا.