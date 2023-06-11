روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل ‭189‬ أسيرًا

من جانبه، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن 95 جنديًا أوكرانيًا عادوا لبلادهم بعد أن أسرتهم روسيا.

ولفت إلى وجود جرحى بين الأسرى العائدين، مشيرًا إلى أنه كان من بينهم جنود من الحرس الوطني وحرس الحدود.

وأوضح يرماك أن الجنود المفرج عنهم كانوا يؤدون مهامهم قرب مدينة ماريوبول، التي ظلت تحت الحصار الروسي لأسابيع العام الماضي، ومحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، التي احتلتها القوات الروسية لفترة وجيزة العام الماضي أيضًا.