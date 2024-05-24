قائد عسكري أوكراني: إنهاء الصراع مع روسيا سيُفقدنا جزءًا من أراضينا

رجّح قائد لواء تابع للقوات المسلحة الأوكرانية أن ينتهي الصراع مع روسيا باتفاق ستفقد خلاله أوكرانيا جزءًا من أراضيها.

وقال قائد لواء البنادق الآلية 57، ألكسندر باكولين، في مقابلة مع قناة "ABC News"، إن أوكرانيا قد تُضطر إلى تقديم تنازلات إقليمية لإنهاء الصراع مع روسيا.

واستشهد باكولين بالتغيرات الإقليمية في فنلندا في أعقاب نتائج الحرب السوفيتية الفنلندية، التي وقعت خلال عامي 1939- 1940.