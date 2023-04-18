الولايات المتحدة تشبّه البرازيل بـ"ببغاء" يردد الدعاية الروسية والصينية

والأسبوع الماضي، خلال زيارة رسمية للصين، أعلن دا سيلفا أنّه يتعيّن على الولايات المتحدة أن تتوقّف عن "تشجيع الحرب" في أوكرانيا.

وجدّد لولا التأكيد على أنّه يعتزم إنشاء "مجموعة عشرين للسلام"، في إشارة إلى تشكيل مجموعة من عشرين دولة يكون هدفها العمل من أجل وضع حدّ للصراع في أوكرانيا.

وكان الرئيس البرازيلي قال في تصريح لصحفيين في بكين إنّه يتعيّن "على الولايات المتحدة أن توقِف تشجيع الحرب وأن تبدأ بالحديث عن السلام، ويجب أن يبدأ الاتحاد الأوروبّي بالحديث عن السلام".