بعد زيارة بوركينا فاسو.. وفد عسكري روسي يصل إفريقيا الوسطى

أفادت بيانات لتتبع الرحلات الجوية بأن طائرة عسكرية كانت تقل وفدا روسيا إلى بوركينا فاسو، الخميس، هبطت في جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات لموقع "فلايت رادار" أن الطائرة هبطت في بانجي قادمة من واجادوجو، اليوم الجمعة.

وشاهد مراسل لوكالة "رويترز" الطائرة وعلم روسيا على المدرج، وقال مصدر أمني إن وفدا قد وصل. ولم يتضح الغرض المحدد للزيارة.

ولم ترد بعد حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى ووزارة الدفاع الروسية على طلبات للتعليق.