روسيا وأوكرانيا تتبادلان العشرات من أسرى الحرب

روسيا وأوكرانيا تتبادلان العشرات من أسرى الحرب

إرم نيوز

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن تبادل جديد للأسرى بينهما، وذلك بعد مفاوضات استمرت على مدار الأيام الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه "نتيجة المباحثات بين موسكو وكييف تمت عودة 40 جندياً روسياً من المناطق الخاضعة لسيطرة الجانب الأوكراني"، مؤكدة أن "طائرات القوات الجوية الروسية ستنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو، للعلاج وإعادة التأهيل".

روسيا وأوكرانيا تتبادلان العشرات من أسرى الحرب
بمبدأ المعاملة بالمثل.. روسيا تطرد 10 دبلوماسيين نرويجيين

بدوره، أكد مكتب الرئيس الأوكراني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عودة 44 جندياً أوكرانيا من الأسرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

روسيا

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com