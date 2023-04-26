روسيا وأوكرانيا تتبادلان العشرات من أسرى الحرب

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن تبادل جديد للأسرى بينهما، وذلك بعد مفاوضات استمرت على مدار الأيام الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه "نتيجة المباحثات بين موسكو وكييف تمت عودة 40 جندياً روسياً من المناطق الخاضعة لسيطرة الجانب الأوكراني"، مؤكدة أن "طائرات القوات الجوية الروسية ستنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو، للعلاج وإعادة التأهيل".