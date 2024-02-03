صحيفة: بوتين ينفذ "غزواً" لأوروبا مدته 10 سنوات

أبلغ كبار المحللين في حلف شمال الأطلسي القائد الأعلى للحلف الجنرال كريستوفر كافولي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفذ بالفعل هجومًا مدته 10 سنوات؛ لتوسيع قوة روسيا في جميع أنحاء أوروبا، بحسب صحيفة "ذا ستاندرد" البريطانية.

وأوضح ضابط كبير مقرب من الحلف: "ربما نكون بالفعل في السنة الثانية من الخطة، بدءًا من غزو أوكرانيا قبل عامين".

ويتناغم هذا مع تحذيرات وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، رئيس جيش المملكة المتحدة، الجنرال باتريك ساندرز، من أن القوات البريطانية قد تتورط في صراع مع روسيا في غضون سنوات.

ويعتقد مستشارو حلف شمال الأطلسي أن بوتين بدأ تنفيذ خطته لجعل روسيا صاحبة الوجود المهيمن في معظم أنحاء أوروبا باستخدام القوة.

وأضاف المسؤول الكبير: "لقد ظل بوتين يقول منذ بعض الوقت إن روسيا تواجه الآن الغرب، وليس فقط قتال أوكرانيا. ألمانيا، وكذلك الولايات المتحدة، من بين الحلفاء الذين يشعرون بالقلق حقا، من أنه إذا سقطت أوكرانيا، فإننا جميعا في ورطة".