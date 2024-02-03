صحيفة: بوتين ينفذ "غزواً" لأوروبا مدته 10 سنوات
أبلغ كبار المحللين في حلف شمال الأطلسي القائد الأعلى للحلف الجنرال كريستوفر كافولي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفذ بالفعل هجومًا مدته 10 سنوات؛ لتوسيع قوة روسيا في جميع أنحاء أوروبا، بحسب صحيفة "ذا ستاندرد" البريطانية.
وأوضح ضابط كبير مقرب من الحلف: "ربما نكون بالفعل في السنة الثانية من الخطة، بدءًا من غزو أوكرانيا قبل عامين".
ويتناغم هذا مع تحذيرات وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، رئيس جيش المملكة المتحدة، الجنرال باتريك ساندرز، من أن القوات البريطانية قد تتورط في صراع مع روسيا في غضون سنوات.
ويعتقد مستشارو حلف شمال الأطلسي أن بوتين بدأ تنفيذ خطته لجعل روسيا صاحبة الوجود المهيمن في معظم أنحاء أوروبا باستخدام القوة.
وأضاف المسؤول الكبير: "لقد ظل بوتين يقول منذ بعض الوقت إن روسيا تواجه الآن الغرب، وليس فقط قتال أوكرانيا. ألمانيا، وكذلك الولايات المتحدة، من بين الحلفاء الذين يشعرون بالقلق حقا، من أنه إذا سقطت أوكرانيا، فإننا جميعا في ورطة".
وبحسب الصحيفة، فإن "وجهة النظر هي أنه إذا أمكن هزيمة أوكرانيا أو تحييدها، فإن روسيا سوف تتحرك للاستيلاء على دول البلطيق، وهي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا".
وبما أن الدول الثلاث أصبحت لديها عضويات كاملة في حلف شمال الأطلسي عام 2004، فإن الهجوم عليها يعني أن جميع أعضاء الحلف البالغ عددهم 31 عضوًا ملزمون بالدفاع عنها، بموجب المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي، التي تنص على أن "الهجوم على أي عضو واحد يعد بمثابة هجوم على الجميع".
بعد ذلك، ستكون الدول المجاورة لمنطقة البلطيق الأخرى هي التالية - فنلندا، وبولندا، والآن السويد ستكون في المنطقة المستهدفة.
وذكرت الصحيفة أن بوتين "كثيراً ما يستشهد بإعجابه بروسيا السوفييتية في عهد ستالين، لكن مهمته تتجاوز ذلك. ففي الآونة الأخيرة، فضل استحضار الملوك الروس العظماء، وخاصة بطرس وكاثرين".
واليوم، يتم تخصيص ما يقرب من 40% من الميزانية الوطنية الروسية لتمويل الدفاع.
وقد ارتفع إنتاج الدبابات القتالية الرئيسية إلى 200 دبابة سنويا.
ويتم تحويل المصانع الجديدة إلى إنتاج القذائف وأنابيب المدفعية، وقد تمت دعوة إيران لإنشاء مصنع خاص بها للطائرات دون طيار في روسيا نفسها.
وما لا تستطيع روسيا أن تصنعه يتم شراؤه، كالطائرات دون طيار والصواريخ من إيران، وكميات من القذائف والذخائر الصاروخية من كوريا الشمالية، بحسب الصحيفة.