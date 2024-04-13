صواريخ روسيا "غير المرئية" تثير الرعب في أوكرانيا

أكد خبير الطيران الأوكراني، قسطنطين كريفولاب، أن أنظمة التتبع الأوكرانية لم تتمكن من رصد واكتشاف الصاروخ الروسي الذي ضرب محطة "تريبوليه" الكهروحرارية بالقرب من كييف.

وفي مقابلة مع قناة "برياموي" التلفزيونية، قال مهندس الاختبار السابق في مكتب تصميم هندسة الطيران "أنتونوف"، "ما رأيناه في الوضع مع محطة تريبوليه الكهروحرارية هو غامض بشكل عام وشيء لم يتنبه إليه الكثيرون".

وبحسب كريفولاب، فإن صاروخ "كروز الروسي، الذي أصاب محطة تريبوليه، بفضل وضع مسح التضاريس، كان على ارتفاع منخفض جدًا، بالإضافة إلى أنه كان له بصمة حرارية صغيرة وبصمة رادارية، وإذا كان هناك صاروخ ذو إشعاع حراري منخفض، فلن يتمكن أي من الأقمار الصناعية من رؤيته، ولا تستطيع طائرات أواكس رؤيته؛ لأن مساحة انعكاس إشارة الراديو فيه صغيرة جدًا، وهكذا نحن ببساطة لم نره، بالتالي فإن هذه الصواريخ غير مرئية".

ووفقا للمهندس، فإن "الدفاع الرئيس عن كييف والمناطق المحيطة بها يتم توفيره من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت، وأنظمة أخرى، وتتلقى البيانات من الأقمار الصناعية وطائرات أواكس الغربية، التي تحلق على طول الحدود الغربية لأوكرانيا"، منوها بأن " أوكرانيا لم يعد لديها حاليا ما يكفي من الرادارات لمراقبة المجال الجوي".