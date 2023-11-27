بعد اتهامه بمعاداة السامية.. ماسك يلتقي رئيس إسرائيل وأسر الرهائن

يلتقي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي إكس، مع الرئيس إسحق هرتسوغ في إسرائيل الاثنين، كما سيجتمع مع أقارب لرهائن محتجزين في غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه جماعات حقوقية مدنية ماسك بتضخيم الكراهية المعادية لليهود على منصته للتواصل الاجتماعي.

وأعلن مكتب هرتسوغ عن الاجتماع مساء الأحد قائلا "خلال اجتماعهما، سيؤكد الرئيس ضرورة العمل على مكافحة تزايد معاداة السامية على الإنترنت".

ولم يرد المتحدثون باسم تسلا ومنصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، على طلبات للتعليق.

وتتزامن زيارة ماسك مع هدنة مدتها أربعة أيام في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، عاد خلالها إلى إسرائيل 40 من 240 رهينة تقول إسرائيل إن حماس احتجزتهم.