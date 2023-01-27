إسرائيل تحضّ "الناتو" على مواجهة التهديد الإيراني
حضّ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في بروكسل، اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي "الناتو" على تشديد نهجه تجاه إيران في وقت تزوّد فيه الجمهورية الإسلامية روسيا بطائرات مسيّرة تستخدمها موسكو في حربها في أوكرانيا.
وقال هرتسوغ، خلال زيارة إلى مقرّ الحلف، إنّ "الأزمة تتخطّى حدود أوكرانيا، مع وصول التهديد الإيراني الآن إلى أعتاب أوروبا". وأضاف أنّ "وهم المسافة لا يمكن أن يستمرّ، على حلف شمال الأطلسي أن يتّخذ أقوى موقف تجاه النظام الإيراني بما يشمل عقوبات اقتصادية وقانونية وسياسية وردعاً عسكرياً موثوقاً به"، وفق تعبيره.
وكانت دول التحالف الغربي ضغطت على إسرائيل لاتّخاذ موقف أكثر تشدّداً من روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
غير أنّ إسرائيل رفضت تزويد كييف بأسلحة خشية إغضاب موسكو التي تلعب دوراً رئيسياً في جارتها سوريا.
وأشار هرتسوغ إلى أنه "تستمر حرب مروعة في التسبب بمعاناة إنسانية عبثية وتهدد سلامة ورفاه الملايين"، مضيفًا: "نتعاطف مع الأوكرانيين بينما يدافعون عن بيوتهم وبلدهم".
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إنه ناقش "دعمنا لأوكرانيا" مع هرتسوغ، مضيفًا أنّ "الشعب الأوكراني يدافع بشجاعة عن وطنه فيما دول الناتو وشركاؤه يسهمون في دعم حقهم في الدفاع عن النفس".
وقال ستولتنبرغ إنّ زيارة هرتسوغ دليل على "الشراكة العميقة" بين الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتّحدة وبين إسرائيل.
وأشار هرتسوغ إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الإلكتروني والتهديدات من الفضاء والمسيّرات والقدرة على التصدّي لأزمات الطاقة، مبينًا أنّ الجانبين سيوقّعان اتفاقية تعاون "خلال شهرين، من شأنها تمديد فترة التعاون وتوسيع نطاقها".