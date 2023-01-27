إسرائيل تحضّ "الناتو" على مواجهة التهديد الإيراني

وقال هرتسوغ، خلال زيارة إلى مقرّ الحلف، إنّ "الأزمة تتخطّى حدود أوكرانيا، مع وصول التهديد الإيراني الآن إلى أعتاب أوروبا". وأضاف أنّ "وهم المسافة لا يمكن أن يستمرّ، على حلف شمال الأطلسي أن يتّخذ أقوى موقف تجاه النظام الإيراني بما يشمل عقوبات اقتصادية وقانونية وسياسية وردعاً عسكرياً موثوقاً به"، وفق تعبيره.

وكانت دول التحالف الغربي ضغطت على إسرائيل لاتّخاذ موقف أكثر تشدّداً من روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.