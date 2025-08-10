ترامب يكشف عن خطة لخفض الجريمة في واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعرض خطة إدارته لخفض معدلات الجريمة في العاصمة واشنطن، رغم أن حوادث العنف هناك وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاما.

وأوضح ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين "سيوقف فعليا العنف في واشنطن العاصمة"، وفقا لما نقلت الوكالة الألمانية عن "بلومبرغ" للأنباء.

وكان ترامب قد وجه، يوم الخميس، بزيادة الوجود الأمني الاتحادي في محيط العاصمة، بعد يوم من تهديده بإمكانية أن تتولى الحكومة الاتحادية السيطرة عليها.

وجاء ذلك بعد تعرض عضو سابق في ما يُعرف بـ"وزارة كفاءة الحكومة" التابعة له لإصابة خلال محاولة سطو على سيارته في واشنطن.

وتسعى المدينة، التي صوتت بأغلبية ساحقة للديمقراطيين على مدى عقود، لإنهاء أي سيطرة اتحادية عليها، فيما يعرف بحركة "الحكم الداخلي".

وبحسب بيانات شرطة العاصمة، فإن معدلات العنف في واشنطن تشهد تراجعا منذ عامين، ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، بلغ العنف في العاصمة حتى الـ3 من شهر يناير/كانون الثاني لعام 2024 أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود.