زعيم كوريا الشمالية يستعرض "السياسة النووية" في اجتماع الحزب الحاكم

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده ستطرح سياسة التطوير المشترك للأسلحة النووية والقوة العسكرية التقليدية خلال اجتماع مهم مقبل للحزب الحاكم، وفق ما نقلته "رويترز" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأوضح كيم، خلال تفقده مراكز أبحاث أسلحة يومي الخميس والجمعة أن "المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري سيطرح سياسة المضي قدما في بناء القوات النووية والقوات المسلحة التقليدية في آن واحد في مجال بناء الدفاع الوطني".

وبحسب الوكالة الكورية، أشرف كيم يوم الجمعة على تدريبات على الرماية قام بها الجيش الكوري الشمالي وتفقد موقع بناء مستشفى.

وتأتي هذه الموجة من النشاط المحلي لكيم في أعقاب زيارته إلى بكين هذا الشهر لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، واجتماعاته مع قادة مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي عززت مكانته الدولية.