أمريكا تطالب شركات التكنولوجيا بإجراءات صارمة ضد "معاداة السامية"

ذكرت "بلومبرج نيوز"، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حثت شركات كبرى في مجال التكنولوجيا على تكثيف جهودها للحد من انتشار المحتوى المعادي للسامية على منصاتها.

والتقى ممثلون لشركات من بينها ألفابيت و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"تيك توك" و"إكس"، الخميس، مع المبعوثة الأمريكية الخاصة ديبورا ليبستادت من أجل العمل على رصد "معاداة السامية" والتصدي لها.

وطلبت ليبستادت من كل شركة تعيين عضو في فريق السياسة التابع لها للعمل على القضية وتدريب شخصيات رئيسية لرصد معاداة السامية والإبلاغ علنا عن التوجهات في المحتوى المعادي لليهود.

وقال متحدث باسم منصة "تيك توك": "رحبنا بالاجتماع ويسعدنا أن نلتقي لمشاركة الحقائق حول الخطوات التي يجري اتخاذها من قبل (تيك توك) إزاء هذه القضية المهمة ومواصلة الاستفادة من الخبراء في هذا الاجتماع".

وقالت ليبستادت لوكالة "بلومبرج نيوز" إن الشركات لم تتفق بعد على اتخاذ خطوات طوعية، لكنّ الإدارة الأمريكية تأمل أن يتم التحرك نحو ذلك قريباً.