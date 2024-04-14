إغلاق سفارات وتغيير رحلات جوية تحسبًا للضربة الإيرانية

وتأتي الضربة الإيرانية المُحتملة ضد إسرائيل، ردًا على غارة نفذتها الأخيرة مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري على قنصلية إيران في العاصمة السورية دمشق، ومقتل مستشارين في الحرس الثوري بينهم قيادي رفيع.

وسعت دول أوروبية استغلال الوقت لاتخاذ تدابير سريعة شملت حركة الطيران، وحماية الطواقم الدبلوماسية، ولا سيما في ظل توقعات لهجوم محتمل، وفقًا لتقارير استخباراتية متواترة.

الأردن

وأعلن الأردن إغلاق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات بدءا من الليلة بعيد تأكيده وجود تشويش من قبل دولتين مجاورتين على نظام الملاحة "جي بي أس".

ألمانيا

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إنّ أفراد عائلات المبعوثين الدبلوماسيين العاملين بالسفارة الألمانية في طهران يعتزمون مغادرة إيران في ظل التهديد بالتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، يوم السبت، إنها "اتخذت أيضًا مزيدًا من الاحتياطات الأمنية، ومن المقرر عقد جلسة لفريق أزمة في مقر الخارجية".

وأكد أنه "يُفترض وجود عدد أكبر من حاملي الجنسية المزدوجة الألمانية - الإيرانية في إيران، لكنّه نوّه إلى أنه لا توجد أرقام مؤكدة؛ لأن هؤلاء المواطنين غير ملزمين بالإبلاغ عن وجودهم في الخارج".

أمريكا

وطلبت السفارة الأمريكية من الموظفين وأسرهم في إسرائيل بعدم السفر خارج المدن.

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل "عاجلا وليس آجلا" وحذرها من المضي قدما في ذلك.

فرنسا

ونصحت وزارة الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

الهند

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن نيودلهي تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر.

كندا

حذرت كندا مواطنيها من السفر إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية، ورفعت تقييمها للمخاطر في المنطقة.

هولندا

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان، اليوم السبت، إن هولندا ستغلق سفارتها في طهران غدا الأحد في إجراء احترازي.

شركات الطيران

قالت شركة طيران "كانتاس" الأسترالية، اليوم السبت، إنها غيرت مسار رحلاتها مؤقتا بين بيرث ولندن بسبب مخاوف متعلقة بالشرق الأوسط.

فيما نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) اليوم السبت عن متحدث باسم شركة الطيران الهولندية كيه.إل.إم قوله إن الشركة قررت وقف تحليق طائراتها في المجالين الجويين لإسرائيل وإيران.