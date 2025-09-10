بإرسالها 100 مركبة.. هل "تسخّن" أمريكا الأجواء بين روسيا وبولندا؟

يستعد الجيش الأمريكي لنشر نحو 100 مركبة قتالية مشاة من طراز "برادلي" إلى جانب آلاف الجنود، في بولندا، في خطوة تعكس التزام واشنطن بتعزيز الأمن في أوروبا الشرقية، وسط التوترات بين موسكو ووارسو.

تأتي هذه العملية، وفق تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست"، كجزء من تناوب القوات الروتيني، لكنها تكتسب أهمية إضافية في ظل التوترات المستمرة في تلك المنطقة.

ووفقاً لتقارير من الجيش الأمريكي، فقد تم تجهيز هذه المركبات في ألمانيا، حيث استغرقت العملية أشهراً من الجهود التعاونية بين العسكريين والمتعاقدين، كما بدأت عملية التحضير في أغسطس الماضي، حيث ركز الجيش على ضمان جاهزية المركبات للعمليات القتالية.

وقال الرائد أليك فيلاسكو، الضابط التنفيذي في لواء الدعم الميداني 405 للجيش، في بيان صحفي: "لقد قمنا بإطلاع قيادة الاستدامة في الجيش الأمريكي، والجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا أسبوعياً على حالة هذه الدبابات برادلي منذ أغسطس الماضي".

مقولة نابليون

يُنسب إلى القائد الفرنسي، نابليون بونابرت، أنه قال ذات مرة: "الجيش يسير على بطنه"، مشيراً إلى أهمية اللوجستيات العسكرية، بعد أكثر من 200 عام، يظل هذا التصريح دقيقًا، إذ يعتمد نجاح أي عملية عسكرية على نقل المعدات والدعم بكفاءة، بحسب المجلة.

أخبار ذات علاقة بولندا تتصدر المسرح العسكري الأوروبي.. وألمانيا وفرنسا إلى الهامش

في هذه الحالة، واجه الفريق تحديات أولية، حيث كان التقدم بطيئًا أثناء الفحوصات الفنية وطلب قطع الغيار/ ومع ذلك، تسارع الإنجاز خلال الربيع والصيف، كما أوضح فيلاسكو: "مع ورود القطع، بدأنا بفكها. ومع ظهور نظام واحد، أجرينا الاختبارات اللازمة على جميع الأنظمة، وكثيرًا ما اكتشفنا المزيد من المشاكل. لكننا واصلنا العمل، وتسارع التقدم بشكل ملحوظ".

تُعد مركبة برادلي M2/M3 القتالية المدرعة الرئيسة للجيش الأمريكي، وقد دخلت الخدمة عام 1981، مع إنتاج أكثر من 6700 وحدة من جميع المتغيرات. يبلغ طولها 21.5 قدم (6.55 متر)، ووزنها الإجمالي جاهز للمعركة 30.4 طن قصير. تعتمد على محرك ديزل Cummins VTA-903T بقوة 600 حصان، مما يمنحها سرعة قصوى تصل إلى 41 ميلاً في الساعة (66 كم/ساعة)، ومدى يقارب 250 ميلاً (400 كم).

أما التسليح، فيشمل مدفع رشاش M242 Bushmaster عيار 25 ملم، وصاروخين مضادين للدبابات من طراز BGM-71 TOW، بالإضافة إلى مدفع رشاش M240 عيار 7.62 ملم. يتكون الطاقم من 3 أفراد، مع إمكانية نقل ركاب إضافيين.

ورغم درعها الخفيف، صُممت برادلي لنقل المشاة إلى ساحة المعركة وتقديم الدعم الناري ضد مشاة العدو والتحصينات. تستخدم دروعاً مركبة معيارية، بما في ذلك الدروع التفاعلية المتفجرة (ERA)، مما يعزز قدرتها الدفاعية.

وأثبتت برادلي فعاليتها حتى أمام دبابات القتال الرئيسة، كما حدث في أوكرانيا حيث واجهت دبابة T-90 روسية، إذ أرسلت الولايات المتحدة مئات من هذه المركبات إلى أوكرانيا، ورغم بعض الخسائر، حققت أداءً ملحوظاً.

وتختلف النسختان M2 وM3 قليلاً: M2 مصممة لنقل ودعم المشاة في القتال القريب، بينما M3 مخصصة للاستطلاع المسلح ودعم القوات الآلية، مع ذلك، تشتركان في الأساسيات، مما يجعلهما متعددتي الاستخدامات، يُصنعان من قبل شركة BAE Systems، ويُعتبر نشرهما في بولندا خطوة استراتيجية لتعزيز الردع في المنطقة.