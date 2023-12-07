تركيا واليونان توقعان إعلانا مشتركا لمواصلة علاقات حسن الجوار

وقعت اليونان وتركيا، اليوم الخميس، إعلانا مشتركا لمواصلة علاقات حسن الجوار خلال زيارة تاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أثينا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد الاجتماع مع أردوغان "لقد فرضت الجغرافيا والتاريخ أن نعيش في الحيز ذاته.. في مواجهة أحيانا، لكنني أشعر بمسؤولية تاريخية لاستغلال هذه الفرصة للجمع بين الدولتين جنبا إلى جنب، تماما كما هي حدودنا".

بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "لا توجد قضايا غير قابلة للحل بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي رغم خلافهما على مجموعة من الأمور"، مشيرًا إلى أن أنقرة تريد استمرار الزخم الإيجابي الذي تحقق في العلاقات الثنائية.