تركيا واليونان توقعان إعلانا مشتركا لمواصلة علاقات حسن الجوار
وقعت اليونان وتركيا، اليوم الخميس، إعلانا مشتركا لمواصلة علاقات حسن الجوار خلال زيارة تاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أثينا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد الاجتماع مع أردوغان "لقد فرضت الجغرافيا والتاريخ أن نعيش في الحيز ذاته.. في مواجهة أحيانا، لكنني أشعر بمسؤولية تاريخية لاستغلال هذه الفرصة للجمع بين الدولتين جنبا إلى جنب، تماما كما هي حدودنا".
بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "لا توجد قضايا غير قابلة للحل بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي رغم خلافهما على مجموعة من الأمور"، مشيرًا إلى أن أنقرة تريد استمرار الزخم الإيجابي الذي تحقق في العلاقات الثنائية.
وذكر أردوغان بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا أن وزيري خارجية البلدين سيناقشان النزاعات بشأن بحر إيجه، وعبر عن اعتقاده بأنه من المفيد إجراء محادثات سنوية رفيعة المستوى.
وأضاف "لا توجد قضايا بيننا غير قابلة للحل طالما نركز على الصورة ولا ينتهي بنا الأمر بأن نكون مثل أولئك الذين يعبرون البحر ويغرقون في النهر"، لافتا إلى أن البلدين يريدان أيضًا زيادة حجم التجارة الثنائية بينهما إلى عشرة مليارات دولار.