رئيس "فاغنر" يوضح حقيقة تعليق قصف باخموت

قال يفجيني بريجوجن، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الخميس، إنه كان يمزح حينما قال إن رجاله سيعلقون قصف المدفعية في باخموت للسماح للقوات الأوكرانية على الجانب الآخر من خط المواجهة باصطحاب صحفيين أمريكيين زائرين لرؤية المدينة.

وتقود فاغنر الهجوم الروسي على باخموت منذ الصيف الماضي، في أطول معارك الحرب وأكثرها دموية، لكن القوات الأوكرانية حتى الآن تصدت للمحاولات الروسية للسيطرة على كامل المدينة.

وقال بريجوجن، مؤسس فاغنر، في رسالة صوتية نشرتها خدمته الصحفية، اليوم الخميس: "اتُخذ قرار بتعليق قصف المدفعية ليتسنى للصحفيين الأمريكيين التصوير بشكل آمن في باخموت والعودة إلى منازلهم"، لكنه قال في رسالة صوتية لاحقة: "يا رفاق، هذه دعابة عسكرية. دعابة، ليس إلا... كانت مزحة".