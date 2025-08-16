موسكو: مسألة عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي "لم تُحسم بعد"

أعلنت موسكو أن الجانبين الروسي والأمريكي لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحسب "سبوتنيك".

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم السبت، ردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثلاثي: "لم يتم التطرق إلى الموضوع بعد".

وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن متى سيُعقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي أجرى محادثة هاتفية مطولة مع زيلينسكي بعد اجتماعه مع بوتين.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، واستمرت المحادثات ساعتين و45 دقيقة.

وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

بدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو.