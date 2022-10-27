روسيا تطلب تحقيقا أمميا في "أنشطة بيولوجية" أمريكية بأوكرانيا

طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي إطلاق تحقيق أممي في ضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، وهو ما وصفته أمريكا بأنه "محض افتراء".

وقالت الوزارة في بيان: "لم يكن أمام روسيا خيار سوى تقديم شكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لطلب إجراء تحقيق دولي" في "أنشطة بيولوجية عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية"، موضحة أنها أرفقت الشكوى بمشروع قرار.

من ناحيتها، اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، الخميس، أن اتهامات روسيا بتورط واشنطن في تطوير مزعوم لأسلحة بيولوجية في أوكرانيا "محض افتراء".

وقالت ليندا توماس غرينفيلد: "نعلم جميعا أن هذه الادعاءات هي محض افتراء، تم طرحها دون أي دليل". وأضافت: "لكن علي أن أغتنم هذه الفرصة لأوضح الأمور.. أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية.. الولايات المتحدة ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية".

بدوره، قال أديجي إيبو نائب الممثلة السامية المسؤولة عن قضايا نزع السلاح في الأمم المتحدة إن الأخيرة "ليست على علم" بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا طلبت روسيا إجراء تحقيق أممي بشأنه.

وصرح إيبو أمام مجلس الأمن: "نحن على علم بالشكوى الرسمية من روسيا، بشأن اتهامات بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا".

وأضاف: "كما أبلغت الممثلة السامية إيزومي ناكاميتسو المجلس في آذار/مارس وأيار/مايو، فإن الأمم المتحدة ليست على علم بوجود برنامج أسلحة بيولوجية، ولا يزال الحال كذلك اليوم"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض أو "قدرات تقنية" للتحقيق في الاتهام.