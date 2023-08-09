إيران تعلن التوصل إلى تكنولوجيا صواريخ "كروز" فرط صوتية

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن متخصصين في الصناعات الدفاعية الإيرانية، توصّلوا إلى تكنولوجيا صواريخ "كروز" فرط صوتية.

وأضافت الوكالة، أن الجيل الجديد من صواريخ "كروز" الإيرانية يَخضع حاليًّا للاختبار الذي من المتوقع أن يكون فصلًا جديدًا في القوة الدفاعية الإيرانية.