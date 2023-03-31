نهاية الحياد.. فنلندا تضاعف حدود روسيا المشتركة مع "الناتو"

بعد موافقة تركيا، أخيرا، على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بات الأمر "مسألة وقت" لترتفع عدد دول الحلف إلى 31 دولة.

ومن المنتظر أن تنضم فنلندا رسميا إلى الناتو في قمة الحلف المقبلة التي ستعقد في ليتوانيا في شهر يوليو/ تموز المقبل، لتهجر هلسنكي بذلك سياسة الحياد، التي اتبعتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتدخل المعسكر الغربي المناوئ لموسكو.

تضاعف طول الحدود

تقع روسيا، حاليًا، على حدود خمس دول في "الناتو"، وهي إستونيا ولاتفيا، عبر منطقة كالينينغراد، وليتوانيا وبولندا، وكذلك مع النرويج في منطقة مورمانسك، إذ يبلغ الطول الإجمالي لحدود روسيا مع هذه الدول "الأطلسية" 1200 كيلومتر.

ومع انضمام فنلندا لـ"الناتو"، فإن عدد تلك الدول يرتفع الى ست دول، ليكون المتغير الجيوسياسي الأبرز هو أن تلك المسافة الحدودية تضاعفت، لتبلغ 2500 كم، على اعتبار أن روسيا تشترك مع فنلندا بحدود تمتد إلى 1300 كيلومتر، ففنلندا تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصين وكازاخستان من حيث طول الحدود مع روسيا.