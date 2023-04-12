أمريكا توافق على بيع صواريخ "هيمارس" للمغرب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لأنظمة هيمارس الصاروخية وعتادها للمغرب في صفقة تصل قيمتها إلى 524.2 مليون دولار.

وقال "البنتاجون" إن وزارة الخارجية وافقت أيضًا على بيع محتمل لأسلحة المواجهة المشتركة وعتادها إلى المغرب بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار.