طهران: وزير خارجية عمان لا يحمل رسالة أمريكية

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، حمل وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، الذي وصل إلى طهران اليوم، رسالة من الإدارة الأمريكية إلى إيران.

وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران هي لتقديم التعازي بشأن وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه ونقل تعاطف عُمان مع إيران".

وأضاف: "بطبيعة الحال، سبق للوفد العماني أن شارك في مراسم التشييع، ولكن بالنظر إلى أن وزير الخارجية العماني كان مسافرًا في الوقت نفسه، فقد قرر القيام برحلة خاصة إلى إيران للتعبير عن تعازيه".

وأوضح: "إيران وعُمان لديهما العديد من المواضيع للنقاشات المشتركة والثنائية، وهذه الرحلة فرصة لبحث المواضيع الثنائية في إطار المواضيع ذات الاهتمام".

وعن وجود رسالة أمريكية يحملها الوزير العُماني، أجاب كنعاني: "تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بشأن مفاوضات رفع العقوبات كان مستمرًا دائمًا ولم ينقطع".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأخبار المنشورة في بعض وسائل الإعلام الغربية بأن وزير الخارجية العماني يحمل رسالة أمريكية "غير دقيقة وغير صحيحة".

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، أن القائم بأعمال الخارجية علي باقري كني استقبل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، دون تقديم المزيد من التفاصيل.