زيلينسكي: أوكرانيا تدعم عقد قمة ثلاثية ومستعدة للتعاون

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن كييف مستعدة للتعاون البنّاء وتدعم عقد قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، وفق وكالة "رويترز".

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "أوكرانيا تؤكد استعدادها للعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق السلام".

وأضاف: "ندعم اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. تؤكد أوكرانيا أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن القمة الثلاثية مناسبة لذلك".

أخبار ذات علاقة "أكسيوس": زيلينسكي يخطط للقاء ترامب في واشنطن

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مطوّلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم تحدث بعد ذلك إلى قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) عقب قمة عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أنه لم يتم الاتفاق بين ترامب وبوتين على عقد لقاء ثلاثي يضمهما إلى زيلينسكي، وهو أيضاً ما أكدته موسكو على لسان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الذي قال إن الجانبين الروسي والأمريكي لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس بوتين وترامب وزيلينسكي.