الإمارات تدين الهجوم الإرهابي شمال باكستان

logo
العالم

زيلينسكي: أوكرانيا تدعم عقد قمة ثلاثية ومستعدة للتعاون

زيلينسكي: أوكرانيا تدعم عقد قمة ثلاثية ومستعدة للتعاون
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 8:22 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن كييف مستعدة للتعاون البنّاء وتدعم عقد قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، وفق وكالة "رويترز".

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "أوكرانيا تؤكد استعدادها للعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق السلام".

وأضاف: "ندعم اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. تؤكد أوكرانيا أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن القمة الثلاثية مناسبة لذلك".

أخبار ذات علاقة

"أكسيوس": زيلينسكي يخطط للقاء ترامب في واشنطن

"أكسيوس": زيلينسكي يخطط للقاء ترامب في واشنطن

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مطوّلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم تحدث بعد ذلك إلى قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) عقب قمة عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أنه لم يتم الاتفاق بين ترامب وبوتين على عقد لقاء ثلاثي يضمهما إلى زيلينسكي، وهو أيضاً ما أكدته موسكو على لسان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الذي قال إن الجانبين الروسي والأمريكي لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس بوتين وترامب وزيلينسكي.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC