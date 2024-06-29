لانتهاكها قانون "غزو لاهاي".. منظمة تطالب بالتحقيق مع أمل كلوني

وقالت رئيسة المنظمة دارشان لايتنر إن "كلوني ناقشت علنًا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بجهودها لتجريم الزعيمين الإسرائيليين"، مضيفة أن "القانون الأمريكي واضح للغاية، لا يمكن لأي وكيل للمحكمة الجنائية الدولية العمل أو المساعدة في إجراءات التحقيق التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية ضد الأمريكيين أو حلفائهم، في أثناء إقامتهم في الولايات المتحدة".

وكانت كلوني، لعبت دورًا في قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، موضحة في بيان صدر عنها نشرته على الموقع الإلكتروني لـ"مؤسسة كلوني من أجل العدالة" أنها "ساعدت أيضاً المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحركة حماس".

وأشارت كلوني في بيانها إلى أن "المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة".

وقانون "غزو لاهاي"، هو قانون فيدرالي سُنّ لحماية أفراد الجيش الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين وحلفاء واشنطن، من الملاحقة الجنائية من قبل محكمة دولية ليست الولايات المتحدة طرفًا فيها.

ويحظر القانون صراحة على أي ممثل للمحكمة الجنائية الدولية، إجراء تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إجراءات قانونية أخرى في أثناء وجوده فعليًا في الولايات المتحدة.