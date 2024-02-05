وسط تصاعد قرع الطبول.. تعرف على ميزان القوى للكوريتين (إنفوغراف)
توجد مخاطر دائمة لاندلاع صراعات عسكرية بين الكوريتين، وسط اتهامات من الجنوبية لجارتها اللدودة الشمالية، أنها تحاول تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة متوترة.
وتكثف كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة في العام الجديد 2024، بما في ذلك إطلاق صواريخ كروز من البر والبحر وصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
ونقلت الوكالة عن وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يونغ-هو كيم، يوم جمعة الماضي، قوله: "يبدو أن كوريا الشمالية تعتزم جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة توجد فيها مخاطر دائمة لاندلاع الصراعات العسكرية، مثل الشرق الأوسط. لا ينبغي لنا أن نقع أبدا في فخ المخططات الكورية الشمالية".
وأضاف أنه من خلال الاستفزازات العسكرية، يبدو أن كوريا الشمالية تهدف إلى إثارة التوترات الأمنية ودق إسفين في المجتمع الكوري الجنوبي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.
وأطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وهي الثالثة من نوعها خلال أسبوع واحد، كما أطلقت صواريخ كروز الجديدة من طراز "بولهواسال-3-31" من الغواصات يوم الأحد الذي سبقه.
وقالت وزارة الوحدة في سيئول إن كوريا الشمالية تصدر على ما يبدو تهديدات عسكرية بشكل منتظم وتثير القلق بشأن الأمن من أجل تقويض ثقة الشعب الكوري الجنوبي في حكومته.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، قام مؤخرًا بتعريف العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين دولتين معاديتين لبعضهما.
نُذر الحرب في شبه الجزيرة الكورية قد تتحوّل بأي لحظة إلى قرع قبول، فيما يبدو أن جيش كوريا الجنوبية المدعومة من الغرب، أكثر استعدادًا وقوة، إن حدثت مواجهة بين البلدين.
يقع تصنيف الجيش الكوري الجنوبي بالمركز الخامس عالميا، بينما يحتل الجيش الكوري الشمالي، المرتبة 36 في دول العالم، في مقارنة بين جيش الدولتين وفقًا لموقع "غلوبال فاير باور" المتخصص برصد قوى الجيوش في العالم وتصنيفها.
وفي أحدث البيانات التي يوفرها الموقع، لوحظ أن كوريا الجنوبية تتفوق على جارتها الشمالية بحجم ميزانية الدفاع، بفارق شاسع؛ إذ تبلغ ما يعادل 44 مليارًا و700 مليون دولار أمريكي، بينما تبلغ في شمال الجزيرة، 3 مليارات ونصف المليار فقط.
رغم ذلك، تتفوّق كوريا الشمالية بعدد القوات العسكرية بواقع مليون و320 ألف عسكري، مقابل 600 ألف لغريمتها، كما أنها تمتلك السلاح النووي.
وأقرّت كوريا الشمالية في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول، قانونا يكرّس في الدستور وضعها كقوة تمتلك السلاح النووي، فيما لا تمتلك كوريا الجنوبية مثل هذا السلاح.