وسط تصاعد قرع الطبول.. تعرف على ميزان القوى للكوريتين (إنفوغراف)

توجد مخاطر دائمة لاندلاع صراعات عسكرية بين الكوريتين، وسط اتهامات من الجنوبية لجارتها اللدودة الشمالية، أنها تحاول تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة متوترة.

وتكثف كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة في العام الجديد 2024، بما في ذلك إطلاق صواريخ كروز من البر والبحر وصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يونغ-هو كيم، يوم جمعة الماضي، قوله: "يبدو أن كوريا الشمالية تعتزم جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة توجد فيها مخاطر دائمة لاندلاع الصراعات العسكرية، مثل الشرق الأوسط. لا ينبغي لنا أن نقع أبدا في فخ المخططات الكورية الشمالية".

وأضاف أنه من خلال الاستفزازات العسكرية، يبدو أن كوريا الشمالية تهدف إلى إثارة التوترات الأمنية ودق إسفين في المجتمع الكوري الجنوبي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.