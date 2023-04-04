قصف إسرائيلي جديد يستهدف محيط دمشق

وأطلق الجيش الإسرائيلي عدة صواريخ من هضبة الجولان، قبل أيام، استهدفت دمشق، ما أدى إلى إصابة جنديين ووقوع خسائر مادية.

وفي الأسبوع قبل الماضي، تعرض مطار حلب الدولي لقصف إسرائيلي، هو الثاني خلال شهر مارس.

واستهدف، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، مستودع أسلحة لمجموعات موالية لإيران، ما أدى إلى خروج المرفق من الخدمة ليومين.

وفي 7 مارس، وضع قصف مماثل المطار خارج الخدمة لأيام، وتسبب بمقتل 3 أشخاص، بينهم ضابط سوري، وفق المرصد.

وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، ونادرا ما تؤكد تنفيذها تلك الهجمات، وتكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.