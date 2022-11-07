موقع عبري: أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لبيع "حيتس 3" لدول "الناتو"

أعطت الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل، لبيع نظام "حيتس 3" الدفاعي المضاد للصواريخ الباليستية لألمانيا، حسبما أفاد موقع "نيوز إسرائيل"، اليوم الإثنين.

وذكر الموقع، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إسرائيل، موافقتها على إبرام صفقة مع ألمانيا، وصفها الموقع بـ "الضخمة"؛ إذ ستبيع إسرائيل للقوات المسلحة في ألمانيا نظاما دفاعيا هو الأحدث من طراز "حيتس 3".

الموقع أشار أيضا إلى أن الصفقة من النواحي العملية لن تقتصر على ألمانيا، إنما ستشمل دول حلف "الناتو" بأسرها، وأنها ستبلغ مليارات الدولارات.

ولم تبع إسرائيل نظام "حيتس 3" من قبل لأية دولة أجنبية، ومن ثم ستصبح ألمانيا هي البلد الأول الذي يشتري هذا النظام.

وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ذكر الإعلام العبري أن شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء (IAI)، اقتربت من توقيع اتفاق مع ألمانيا، لتزويدها بنظام صاروخي من طراز "حيتس 3"، المخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية.

صحيفة "معاريف" على سبيل المثال، أشارت وقتها إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، زادت مخاوف دول أوروبا؛ ما دفعها لاتخاذ قرارات بإضفاء تغييرات جذرية على إستراتيجيتها العسكرية، ومن ثم زيادة موازنات الدفاع.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة مع ألمانيا تصل إلى 2.5 مليار يورو، وأنها على صلة بدروس الحرب الروسية – الأوكرانية.