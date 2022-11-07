موقع عبري: أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لبيع "حيتس 3" لدول "الناتو"
أعطت الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل، لبيع نظام "حيتس 3" الدفاعي المضاد للصواريخ الباليستية لألمانيا، حسبما أفاد موقع "نيوز إسرائيل"، اليوم الإثنين.
وذكر الموقع، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إسرائيل، موافقتها على إبرام صفقة مع ألمانيا، وصفها الموقع بـ "الضخمة"؛ إذ ستبيع إسرائيل للقوات المسلحة في ألمانيا نظاما دفاعيا هو الأحدث من طراز "حيتس 3".
الموقع أشار أيضا إلى أن الصفقة من النواحي العملية لن تقتصر على ألمانيا، إنما ستشمل دول حلف "الناتو" بأسرها، وأنها ستبلغ مليارات الدولارات.
ولم تبع إسرائيل نظام "حيتس 3" من قبل لأية دولة أجنبية، ومن ثم ستصبح ألمانيا هي البلد الأول الذي يشتري هذا النظام.
وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ذكر الإعلام العبري أن شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء (IAI)، اقتربت من توقيع اتفاق مع ألمانيا، لتزويدها بنظام صاروخي من طراز "حيتس 3"، المخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية.
صحيفة "معاريف" على سبيل المثال، أشارت وقتها إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، زادت مخاوف دول أوروبا؛ ما دفعها لاتخاذ قرارات بإضفاء تغييرات جذرية على إستراتيجيتها العسكرية، ومن ثم زيادة موازنات الدفاع.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة مع ألمانيا تصل إلى 2.5 مليار يورو، وأنها على صلة بدروس الحرب الروسية – الأوكرانية.
وحسب موقع "نيوز إسرائيل، اليوم الإثنين، بدأت النقاشات بين برلين وتل أبيب في هذا الصدد إبان تولي نفتالي بينيت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، واستمرت بعد تركه المنصب لصالح يائير لابيد.
وقاد وزير الدفاع بيني غانتس، وفق الموقع، مسيرة الحصول على مصادقة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الحديث يجري عن صفقات في غاية الأهمية للصناعات العسكرية الإسرائيلية، ولوضع إسرائيل بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن إسرائيل تنتظر في الوقت الراهن تشكيل حكومة جديدة، يفترض أن يترأسها بنيامين نتنياهو، وأن عدم وجود تلك الحكومة حاليًا لم يمنع واشنطن من إعطاء موافقتها على هذه الصفقات.
ولم يكن لإسرائيل أن تبرم مثل هذه الصفقات الخاصة بواحدة من أحدث النظم الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية، من تلقاء نفسها، إذ يتعين عليها الحصول على موافقة أمريكية، سيما وأن تطوير هذا النظام وإنتاجه يتم بشكل مشترك.
وختم الموقع العبري بأن بمقدور نظام "حيتس 3" الصاروخي توفير استجابة وفعالية لمستخدميه ضد صواريخ محددة، مثل تلك التي تمتلكها جيوش دول منها: روسيا، والصين، وإيران.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أن 14 دولة من حلف "الناتو"، من بينها ألمانيا، وقعت على خطاب إعلان نوايا، يقضي بالقيام بعمليات شراء مشتركة لنظم دفاع جوي من طرازي "حيتس 3" الإسرائيلي، و"باتريوت" الأمريكي، ضمن صفقات تبلغ مليارات الدولارات.
وجرى التوقيع منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الفائت في مقر الحلف في بروكسل، ووقعت عليه كل من: ألمانيا، وبريطانيا، وسلوفاكيا، والنرويج، ولاتفيا، وهنغاريا، وبلغاريا، والتشيك، وبلجيكا، وليتوانيا، وهولندا، ورمانيا، وسلوفينيا، إضافة إلى فنلندا، الساعية للانضمام للحلف.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريشت، قد أشارت في وقت سابق إلى أن نظام "حيتس 3" الدفاعي الإسرائيلي يعد الأنسب بالنسبة لألمانيا.
وسائل إعلام عبرية لم تتوقف عن الربط بين حرب أوكرانيا وبين زخم متوقع في مبيعات السلاح الإسرائيلي لدول أوروبية، وذلك منذ بدء الغزو الروسي في شباط/ فبراير الماضي.
ويأتي ذلك على الرغم من التحذيرات الروسية المتكررة لإسرائيل بشأن بيع أسلحة هجومية لأوكرانيا عن طريق طرف ثالث.
وأكد موقع "إسرائيل ديفينس" المتخصص في الملفات العسكرية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تميل لتزويد أوكرانيا بسلاح دفاعي، ردا على المُسيرات الإيرانية الانتحارية، ولا سيما طراز "مهاجر 6"، الذي اشترته روسيا من شركة قدس أفياشن "QODS Aviation" الإيرانية.
وذكر أن تغيير السلطة في إسرائيل يترك علامات استفهام بشأن هذا الملف، سيما في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين بنيامين نتنياهو وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الوقت ذاته تأكيد نتنياهو في وقت سابق أنه سيدرس تزويد أوكرانيا بالسلاح حال عاد للسلطة.