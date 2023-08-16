أزمة دستورية جديدة محتملة في إسرائيل بين المستويين السياسي والأمني‎

أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى احتمالية، دخول إسرائيل في أزمة دستورية جديدة، بين المستوى السياسي من جهة والمستوى الأمني من جهة، بسبب التعديلات القضائية.

وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي خلال مراسم احتفالية، إن "للشرطة بوصلة واحدة وهي القانون، والشرطة ستعمل بموجب القانون فقط"، في إشارة منه لخطة التعديلات القضائية والتي ستحد من صلاحيات المحكمة العليا، واعتماد قرارات الوزراء مباشرة.

من جهته، رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على شبتاي خلال المراسم نفسها قائلًا: "يبدو أن شرطتنا فوق سياسية القانون ومبادئ الديمقراطية".

وأضاف بن غفير الذي تتبع الشرطة الإسرائيلية لوزارته مباشرة، أن "الشعب يتوجه إلى صندوق الاقتراع وعلى الذي يُنتخب أن يُملي السياسة في البلاد وينبغي على الجميع العمل بموجبها، وأن السياسيين المنتخبين هم من يقررون السياسة، وينبغي العمل بموجب قراراتهم".

وكان شبتاي صرَّح بداية الشهر الحالي، أن "سياسة الشرطة تجاه المظاهرات في تل أبيب ضد خطة التعديلات القضائية لن تتغير".

وأشارت صحف إسرائيلية إلى أن تعامل الشرطة مع المتظاهرين أصبح أشد، وتزايد عدد المصابين في صفوف المتظاهرين بسبب عنف قوات الشرطة.