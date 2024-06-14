النيجر.. رفع الحصانة عن محمد بازوم

في خطوة تفتح الباب أمام المجلس العسكري لمحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"، رفعت أعلى محكمة في النيجر الحصانة عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، حسبما قال محاميه ريد برودي، اليوم الجمعة.

ويأتي هذا بعد نحو عام من الإطاحة به على يد جنود متمردين.

وتتهم السلطات العسكرية محمد بازوم بـ "التآمر للاعتداء على أمن الدولة وسلطتها"، و"جريمة الخيانة العظمى"، و"القيام بأعمال تبريرية مزعومة للإرهاب"، و"تمويل الإرهاب".

ويخضع بازوم وعائلته للإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه الصيف الماضي.

وقالت سلطات المجلس العسكري إنها تخطط لمحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"، وتقويض الأمن القومي.

وبدأت في وقت سابق من هذا العام إجراءات قانونية لرفع الحصانة عنه في محكمة الدولة المنشأة حديثاً، والتي أصبحت أعلى سلطة قضائية في البلاد.