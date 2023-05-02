روسيا وإيران وسوريا وأفغانستان غير مدعوة لحفل تتويج الملك تشارلز

وأعلن قصر "بكنغهام" أن أكثر من 2200 ضيف سيشهد مراسم تتويج الملك تشارلز، منهم ممثلون عن 203 دول، فضلا عن المجتمع المدني والخيري.

وقال القصر، في بيان، إن "من بين الضيوف في كنيسة وستمنستر آبي بلندن فائزين بجوائز نوبل وممثلين دينيين ورؤساء دول ووزراء خارجية، وإن 400 شاب يمثلون منظمات خيرية ستتاح لهم فرصة مشاهدة مراسم التتويج والمواكب من داخل كنيسة القديسة مارغريت المجاورة".

ويواصل القصر نشر تفاصيل عن مراسم تتويج الملك تشارلز التي من المقرر أن تكون على نطاق أضيق من المراسم التي أقيمت لتتويج والدته الملكة إليزابيث في 1953، لكنها ستظل حافلة بمظاهر الفخامة التي تعكس تقاليد أسرة يعود تاريخها إلى ألف عام.