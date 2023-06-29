بيسكوف يعلّق على أنباء اعتقال الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين

رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في إحاطة صحفية، الرد على سؤال حول مصير الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين، الذي انتشرت أنباء حول اعتقاله بتهمة الخيانة العظمى.

وقال بيسكوف موجها حديثه للصحفيين: "أوصيكم بالاتصال بوزارة الدفاع... بوتين هو القائد الأعلى ويعمل مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة".

وذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، أن السلطات الروسية اعتقلت الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين بتهمة الخيانة العظمى؛ لتورطه بتمرد مسلح نفذته مجموعة فاغنر، فيما نفى مساعد سوروفيكين ذلك.

ونقلت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية، نبأ اعتقال الجنرال الروسي الذي تدور حوله شبهات بدعم التمرد المسلح الذي نفذته مجموعة "فاغنر" عن مصدرين مقربين من وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصدرين قوله إن اعتقال الجنرال سوروفيكين جرى بسبب تمرد فاغنر.

وأضاف: "من الواضح أن سوروفيكين اختار الوقوف بجانب بريغوجين خلال التمرد".