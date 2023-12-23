أوكرانيا تعلن إسقاط 3 مقاتلات روسية من طراز "سو-34"

وكتب ميكولا أوليشوك، قائد القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليغرام: "اليوم عند الظهر في القطاع الجنوبي دمّرنا ثلاث قاذفات مقاتلة روسية من طراز سو-34".

وأشاد زيلينسكي، في خطابه المسائي المصوّر، بوحدة منطقة أوديسا المضادة للطائرات لإسقاطها الطائرات الروسية في منطقة خيرسون.

وقالت صحيفة أوراسيا ديلي، التي تتخذ من روسيا مقرا، إن الرواية الأوكرانية معقولة. وأضافت أنه كان من الممكن أن تطلق كييف صواريخ باتريوت التي يصل مداها إلى 160 كيلومترا على أهداف مرتفعة من الجانب الغربي لنهر دنيبرو.

وأصبحت النجاحات الأوكرانية أقل تواترا منذ أن حققت قواتها مكاسب خاطفة قبل عام في استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الشمال الشرقي والجنوب.

ولم يحرز الهجوم المضاد الذي بدأ في الشرق والجنوب في يونيو/ حزيران سوى تقدم محدود.