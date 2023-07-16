رغم شدة الخصومة.. كيري يزور بكين لبحث ملف المناخ

من المرتقب أن يصل المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، إلى بكين، الأحد، من أجل استئناف الحوار المناخي، على أن يبقى في بكين حتى الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي نظيره شيه تشن هوا في العاصمة الصينية.

ويطمح كيري إلى الدخول في حوار مع الصين حول قضية مكافحة أزمة المناخ، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية.