رغم شدة الخصومة.. كيري يزور بكين لبحث ملف المناخ
من المرتقب أن يصل المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، إلى بكين، الأحد، من أجل استئناف الحوار المناخي، على أن يبقى في بكين حتى الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي نظيره شيه تشن هوا في العاصمة الصينية.
ويطمح كيري إلى الدخول في حوار مع الصين حول قضية مكافحة أزمة المناخ، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية.
والمناخ، ملف حاسم بالنسبة إلى بلدين هما الملوثان الرئيسان على الكوكب، في وقت بدأ يظهر تأثير تغير المناخ مترافقا مع موجات حر في أجزاء كثيرة من العالم، في حين أن الصين ليست استثناء وعاصمتها بكين تشهد درجات حرارة تقارب 40 درجة مئوية منذ أسابيع.
ولم يجر البلدان محادثات بشأن المناخ منذ نحو عام، ففي أغسطس/آب الماضي، علقت بكين المناقشات حول هذا الموضوع؛ احتجاجاً على زيارة لتايوان أجرتها رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي.