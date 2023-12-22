باكستان.. المحكمة العليا تفرج عن عمران خان بكفالة

قال أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن المحكمة العليا في البلاد أفرجت، اليوم الجمعة، بكفالة عن خان وأحد مساعديه في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة.

وذكر المحامي سلمان سافدار أنه لم يتضح بعد ما إذا كان "خان" سيخرج من السجن لأن هناك عدة مذكرات اعتقال بحقه في قضايا أخرى.