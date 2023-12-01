"القلق المناخي" يدفع نساء إلى الامتناع عن الإنجاب

تتصاعد المخاوف من التداعيات الكارثية للتغيرات المناخية إلى الحد الذي يدفع بعض النساء إلى الامتناع عن الإنجاب، خشية عدم توافر مناخ ملائم لعيش أطفالهن، الأمر الذي يعبر عنه العلماء بـ"القلق المناخي".

وتنقل "بي بي سي" في تقرير لها شهادات لعدد من النساء، بما في ذلك في البلدان الناشئة، اللائي يبدين مخاوفهن من المستقبل بسبب تداعيات التغيرات المناخية، وتأثيراتها على مستقبل كوكب الأرض.

ويطلق الخبراء على هذه الظاهرة اسم "القلق المناخي"، أي الشعور بالقلق المرتبط بتأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري والأحداث المتطرفة.

ويظهر استطلاع أجرته "غوغل" بناءً على طلب من "بي بي سي" أن عمليات البحث عن هذا المصطلح باللغة البرتغالية وحدها زادت 73 مرة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.