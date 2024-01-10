بعد صعوده المذهل.. هل ينتعش ماكرون بتعيين أتال؟
في خطوة غير مسبوقة، عَيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غابرييل أتال رئيسًا جديدًا للوزراء، ما يجعله الأصغر سنًا في تاريخ الجمهورية الخامسة، عن عمر يناهز 34 عامًا.
وقالت صحيفة لوموند، إن أتال الاشتراكي السابق الذي انضم إلى ماكرون العام 2016، يتولى هذا المنصب بهدف تنشيط رئاسة تواجه التحديات، موضحة أن هذه الترقية المفاجئة تأتي بعد فترة ولايته الناجحة كوزير للتربية الوطنية، وهو المنصب الذي تولاه في يوليو/ تموز 2023 لمعالجة القضايا التي يعاني منها قطاع التعليم.
صعود يخالف النمط
وأوضحت الصحيفة أن صعود أتال إلى قصر ماتينيون يخالف النمط المعتاد الذي يتبعه ماكرون في تعيين كبار الموظفين الحكوميين، ما يعكس اعتراف الرئيس بالحاجة إلى شعبية أتال لبث حياة جديدة في ولايته، والمضي قدمًا في "إعادة التسلّح المدني" التي حدّدها في خطابه عشية رأس السنة الجديدة، مشيرة إلى أن خطوة الترقية اللافتة للوزير الشاب، الذي أتيحت له، بحسب مطّلعين، هذه الفرصة لتهدئة حماسته خلال التعديل الحكومي السابق في يوليو/ تموز 2020.
وأوضحت الصحيفة أن رحلة أتال السياسية التي بدأها العام 2018 عن عمر يناهز 29 عامًا، اتسمت بالنجاح؛ فمن المتحدث باسم الحكومة، إلى وزير الميزانية، وفي النهاية وزير التربية الوطنية، وسرعان ما اكتسب شعبية، متجاوزًا حتى زملاءه في معدلات الموافقة، مضيفة أن أتال اشتهر بتواصله الفعال، وقد ركّز بشكل إستراتيجي على قضايا مثل مكافحة الاحتيال الاجتماعي، الأمر الذي جذب كلا جانبي الطيف السياسي.
تفاؤل بالمستقبل
وبحسب الصحيفة، يمتد نهج رئيس الوزراء الشاب إلى ما هو أبعد من الخطوط الحزبية التقليدية، حيث يؤمن أتال بمدى بقاء المساحة المركزية التي فتحها ماكرون، على عكس بعض أقرانه السياسيين الذين يتوقّعون العودة إلى الانقسامات بين اليسار واليمين بحلول عام 2027، وباعتباره محاورا ماهرا ومتحدثا جيدا، فإن أتال سيوصل الرسالة إلى جماهيره بمختلف أطيافهم بكل سلاسة.
ونشأ أتال في أحياء باريسية ثرية، وخلفيته المتنوعة، مع أم من عائلة من البيض الروس وأب من عائلة يهودية تونسية، تسهم في وجهة نظره الفريدة، وعلى الرغم من صعوده السريع، لا يزال أتال متماسكًا، وحذرًا من المخاطر المحتملة في الحياة السياسية.
نقاط القوة
وأكدت لوموند قدرة رئيس الوزراء الجديد على بناء علاقات عبر الطيف السياسي، والتي برزت من خلال تفاعلاته مع شخصيات من اليسار واليمين، موضحة أن تحالفاته الإستراتيجية وجاذبيته للطبقة الوسطى جعلته قوة موحدة في السياسة الفرنسية.
وبينما يتولى غابرييل أتال الدور المهم كرئيس للوزراء، فإن شبابه وديناميكيته وشعبيته تجعله شخصية رئيسة في جهود ماكرون للتغلب على التحديات المقبلة ومواصلة إرث السياسة الوسطية في فرنسا.