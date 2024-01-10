بعد صعوده المذهل.. هل ينتعش ماكرون بتعيين أتال؟

صعود يخالف النمط

وأوضحت الصحيفة أن صعود أتال إلى قصر ماتينيون يخالف النمط المعتاد الذي يتبعه ماكرون في تعيين كبار الموظفين الحكوميين، ما يعكس اعتراف الرئيس بالحاجة إلى شعبية أتال لبث حياة جديدة في ولايته، والمضي قدمًا في "إعادة التسلّح المدني" التي حدّدها في خطابه عشية رأس السنة الجديدة، مشيرة إلى أن خطوة الترقية اللافتة للوزير الشاب، الذي أتيحت له، بحسب مطّلعين، هذه الفرصة لتهدئة حماسته خلال التعديل الحكومي السابق في يوليو/ تموز 2020.

وأوضحت الصحيفة أن رحلة أتال السياسية التي بدأها العام 2018 عن عمر يناهز 29 عامًا، اتسمت بالنجاح؛ فمن المتحدث باسم الحكومة، إلى وزير الميزانية، وفي النهاية وزير التربية الوطنية، وسرعان ما اكتسب شعبية، متجاوزًا حتى زملاءه في معدلات الموافقة، مضيفة أن أتال اشتهر بتواصله الفعال، وقد ركّز بشكل إستراتيجي على قضايا مثل مكافحة الاحتيال الاجتماعي، الأمر الذي جذب كلا جانبي الطيف السياسي.

تفاؤل بالمستقبل

وبحسب الصحيفة، يمتد نهج رئيس الوزراء الشاب إلى ما هو أبعد من الخطوط الحزبية التقليدية، حيث يؤمن أتال بمدى بقاء المساحة المركزية التي فتحها ماكرون، على عكس بعض أقرانه السياسيين الذين يتوقّعون العودة إلى الانقسامات بين اليسار واليمين بحلول عام 2027، وباعتباره محاورا ماهرا ومتحدثا جيدا، فإن أتال سيوصل الرسالة إلى جماهيره بمختلف أطيافهم بكل سلاسة.

ونشأ أتال في أحياء باريسية ثرية، وخلفيته المتنوعة، مع أم من عائلة من البيض الروس وأب من عائلة يهودية تونسية، تسهم في وجهة نظره الفريدة، وعلى الرغم من صعوده السريع، لا يزال أتال متماسكًا، وحذرًا من المخاطر المحتملة في الحياة السياسية.