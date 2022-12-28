صحف عالمية: أمريكا غير مستعدة لقتال الصين.. وقلق أوروبي من حرب مسلحة جديدة

أمريكا "غير مستعدة" للقتال

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لقتال الصين في المحيطين الهندي والهادئ، مشيرة إلى أن وعد وزارة الدفاع (البنتاغون) بشأن تعزيز قواتها في المنطقة خلال العام المقبل يواجه شكوكًا من قبل بعض المسؤولين العسكريين السابقين والمحللين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة كانت تعهدت بنشر قدر كبير من القوة النارية في المحيطين الهندي والهادئ العام المقبل، وذلك لـ"ردع" الصين عن أي جهد لغزو تايوان، لكنها قالت إن مشرعين وحلفاء قد صرحوا بأن "الأوان قد فات بالفعل".

وكان إيلي راتنر، مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في المحيطين الهندي والهادئ، صرح أوائل الشهر الجاري بأنه "من المرجح أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر تحولًا في وضع القوات الأمريكية في المنطقة منذ جيل".

ووفقًا لتقرير الصحيفة، قال مشرعون جمهوريون إن "البنتاغون" يواجه تحديًا شديدًا في الوفاء بهذا التعهد، مشيرين إلى أن بكين تمتلك الآن قوة بحرية كبيرة - مدعومة بالقوة الجوية والصواريخ البالستية "المدمرة" - لتحدي الهيمنة البحرية الأمريكية منذ فترة طويلة في المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف النواب الأمريكيون، في حديثهم للصحيفة، أن شحنات الأسلحة الأمريكية بمليارات الدولارات إلى تايوان متراكمة، بسبب مشكلات سلسلة التوريد المتعلقة بوباء كورونا والتي تفاقمت بسبب الصراع في أوكرانيا.