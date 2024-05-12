في بحر الصين الجنوبي.. النفط يُشعل صداما وشيكا بين كوالالمبور وبكين

تضع تطلعات ماليزيا إلى تأمين حاجاتها من النفط، البلاد في مسار تصادمي مع الصين، في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها.

ومع نضوب الاحتياطيات القريبة من الشاطئ، تغامر ماليزيا بالدخول أبعد في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب به الصين وتتولى تأمينه، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست في تقرير لها.

ويشرح تقرير الصحيفة كيف تحولت عمليات التنقيب عن النفط والغاز من المناطق الساحلية لماليزيا إلى نقاط أكثر عمقا في بحر الصين الجنوبي؛ ما يهدد بصدام مع الصين، خاصة أن المنطقة تشهد انتشارا دائما لقوارب البحرية الصينية وخفر السواحل.

مواجهة محتملة

وفي البحر المفتوح قبالة ساحل بورنيو الماليزية، تستخرج المنصات الصناعية كميات هائلة من النفط والغاز التي تغذي اقتصاد ماليزيا، لكن البلد الذي يشهد نموا لافتا يحتاج إلى مزيد من الطاقة مع اقتراب نفاد الاحتياطات النفطية في تلك المنطقة، وتغامر كوالالمبور بالتوغل لمساحات أكبر في بحر الصين الجنوبي بحثا عن تأمين حاجاتها من النفط والغاز.

وتزيد هذه الخطوة من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة مع القوات الصينية في بحر الصين الجنوبي، وفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية.

وتابع التقرير أنه "مع تصاعد التوترات في جميع أنحاء بحر الصين الجنوبي، وهو أحد أكثر المسطحات المائية ازدحاما وأكثرها إثارة للجدل في العالم، فإن الطلب على الطاقة يجر ماليزيا إلى عمق المعركة ويختبر إحجام البلاد منذ فترة طويلة عن استعداء الصين".